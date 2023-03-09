"Тайны кино": Лариса Шепитько

Смерть режиссера Ларисы Ефимовны Шепитько до сих пор для многих является неким символом трагичности одной большой любви. 2 июля 1979 года наш кинематограф потерял не только Ларису Шепитько и членов ее съемочной группы, но и еще одного гениального режиссера – Элема Климова.

Но почему после смерти жены Элем Германович потерял интерес к кинематографу? С чего началась история любви Климова и Шепитько?

Об этом − в программе "Тайны кино".