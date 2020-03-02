"Тайны кино": Ольга Остроумова

Ольгу Остроумову часто называли одной из самых красивых актрис советского и российского кино. Но ей это никогда не нравилось. Ольге Михайловне было важно, чтобы зрители сопереживали ее героиням, а не любовались внешностью актрисы. В кино она в основном играла сильных женщин, с твердым, часто непростым характером. В них было что-то и от нее самой.

Что помогло Ольге Остроумовой поступить в ГИТИС? Почему она не хотела читать сценарий фильма "А зори здесь тихие"? За что актриса не любит свою героиню из трагикомедии "Гараж"? И почему она с удовольствием сыграла старуху в фильме "Василий и Василиса"? Об этом − в программе "Тайны кино".