Группы "Би-2" и "Сплин" исчезли с афиши столичного фестиваля "Брат-2: Живой Soundtrack"

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Рок-группы "Би-2" и "Сплин" исчезли с афиши фестиваля "Брат-2: Живой Soundtrack", хотя ранее были заявлены как его участники, сообщает ТАСС.

В компании NCA, которая организовывает фестиваль, подтвердили, что состав участников изменился, однако комментировать это не стали.

Фестиваль, посвященный фильму Алексея Балабанова, состоится 4 марта на площадке Music Media Dome в Москве. Он продлится более четырех часов.

Ранее концерт российских артистов Instasamka (Дарья Зотеева) и Moneyken (Олег Еропкин) отменили в Курской области. В министерстве культуры по региону подчеркнули, что тексты песен исполнителей не соответствуют культурной политике области. Мероприятие рэп-исполнителей было назначено на 2 апреля.

До этого мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов также призвал отменить концерт Зотеевой. Он подчеркнул, что рекомендация связана с обращениями местных жителей. Команда мэра обратилась к правоохранительным органам с просьбой провести проверку данного мероприятия.

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