"Тайны кино": "Опасно для жизни!"

10 июня 1985 года на экраны вышла новая комедия любимого страной комедиографа и рекордсмена по кассовым сборам Леонида Гайдая – "Опасно для жизни!". И хотя зрителям фильм понравился, критики посчитали новую комедию Гайдая творческой неудачей.

Что беспокоило режиссера, когда он брался за комедию "Опасно для жизни"? Как во время съемок чуть не погиб Леонид Куравлев? Зачем понадобилось снимать натуру на юго-западе Украины? И почему эту картину многие считали творческой неудачей Леонида Гайдая? Об этом – в программе "Тайны кино".