"Тайны кино": "Дети капитана Гранта", "Капитан Немо", "В поисках капитана Гранта"

По словам экспертов, ни одного писателя в мире не экранизировали так часто, как Жюля Верна. Первый фильм по мотивам его книг был создан еще при жизни автора – в 1902 году. С тех пор режиссеры разных стран сняли более 100 картин, основанных на романах мастера приключенческого жанра. Не остались в стороне и советские постановщики.

Как 13-летний Яков Сегель обманул Владимира Вайнштока, чтобы получить главную роль в фильме "Дети капитана Гранта"? Какому актеру съемки в картине "Капитан Немо" чуть не стоили жизни? Что больше всего испугало Николая Еременко во время работы над телесериалом "В поисках капитана Гранта"? И как советские кинорежиссеры снимали свои опасные экранизации романов Жюля Верна? Об этом – в программе "Тайны кино".