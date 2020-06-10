"Тайны кино": Евгений Киндинов

10 ноября 1974 года состоялась премьера новой картины молодого режиссера Андрея Кончаловского "Романс о влюбленных". История трагической любви юных Сергея и Тани, рассказанная языком музыки и поэзии, поразила зрителей. Фильм посмотрели более 36 миллионов человек. А молодой актер Евгений Киндинов после премьеры этого фильма в одночасье стал звездой.

Ради чего Евгений Киндинов рисковал собственным здоровьем во время работы над фильмом "Романс о влюбленных"? Почему уже в разгар съемок картины "Городской романс" Евгений Арсеньевич заменил утвержденного на главную роль Виталия Соломина? Какое хулиганство позволил себе актер, когда участвовал в ленте "Вас ожидает гражданка Никанорова"? И как артисту удалось не стать заложником образа романтического героя? Об этом – в программе "Тайны кино".