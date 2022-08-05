"Москва и мир": чистые акватории Северного речного вокзала и пересохший исток Темзы

Акватории причалов на Северном речном вокзале полностью очистили от мусора. Эти работы были необходимы не только с точки зрения экологии. Безупречное дно, без бытовых отходов и металлолома, может гарантировать безопасность пассажирских речных перевозок. Работы проводились в ночное время, чтобы не препятствовать движению судов в период активной навигации. За три ночи специалисты смогли очистить дно 17 причалов.

Кроме того, специалисты до завершения навигации должны углубить дно трех причалов. Подобные работы на Москве-реке проводятся второй год подряд.

В России впервые с апреля за сутки выявили максимальное число новых случаев заражения коронавирусом – более 18 с половиной тысяч, рассказали в оперштабе. По количеству заболевших на первом месте Москва – более шести тысяч инфицированных. На втором и третьем месте – Санкт-Петербург и Московская область.

Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, пока действует общая рекомендация носить маски в общественных местах и пользоваться антисептиками. В ведомстве также напомнили, что болезнь, вызванная подвидами "Омикрона", протекает в легкой форме, но по-прежнему опасна для людей с ослабленным иммунитетом.

В Приморье решили ввести обязательный масочный режим в местах массового скопления людей, а в Ленинградской области – в больницах, поликлиниках и учреждениях соцзащиты. По прогнозам, на пике новой волны ковида в России будет примерно 40 – 50 тысяч заболевших в сутки. Как заявил вирусолог Анатолий Альштейн, случится это в конце августа.

Исток реки Темзы в графстве Глостершир пересох из-за засухи. Такое произошло впервые в истории Великобритании. Теперь это просто слабый, едва различимый на расстоянии поток. На этот тревожный сигнал уже отреагировали службы водоснабжения. Они не исключили, что в ближайшем будущем в королевстве все-таки введут ограничения на воду.

Между тем синоптики рассказали, что в большинстве британских регионов, особенно на юге, температура будет на несколько градусов выше нормы. На следующей неделе может потеплеть до 35 градусов. При этом дождей ожидается крайне мало. К счастью, так жарко, как в июле, уже не будет. Июль 2022 года побил рекорд в Англии, температура превышала 40 градусов. В ряде районов Англии впервые в истории ввели красный уровень погодной опасности.

Аналогичная ситуация наблюдается и в других европейских странах. Власти Нидерландов и Франции объявили о нехватке воды. Париж даже ввел в стране особый режим, который предусматривает сокращение полива зеленых насаждений и уборки дорог. Власти обеих стран призывают граждан осознать всю серьезность ситуации и ограничить использование водных ресурсов в быту.