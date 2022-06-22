"Москва и мир": открытие новых станций МЦД в столице и землетрясение в Афганистане

В 2022 году в Москве планируют открыть еще семь станций Московских центральных диаметров. Одни будут новыми, а другие – после реконструкции. Об этом сообщил Сергей Собянин. Так, на станции Очаково будущего МЦД-4 старую платформу заменят на удобный мини-вокзал. Масштабная реконструкция ведется и на станции Мещерская Киевского направления МЖД. Там откроют подземный пассажирский вестибюль и две островные платформы.

Также работы идут на станции Марьина Роща, которая обеспечит пересадку между МЦД-2, МЦД-4 и метро. Еще на финиш вышел и многолетний проект по созданию транспортно-пересадочного узла "Окружная", объединяющего диаметры, МЦК и Люблинско-Дмитровскую линию подземки. Некоторые новые станции в этом году уже открыли. Например, весной заработала платформа Минская. Кроме того, завершилась реконструкция пригородного вокзала Толстопальцево. А в июне пассажиры смогли оценить станцию Печатники на втором центральном диаметре.

Росавиация продлила режим временного ограничения полетов уже в 20 раз. Так, до 30 июня самолеты не будут летать в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Рейсы были приостановлены в феврале. В качестве альтернативы используются аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

На фоне этих ограничений правительство выделяло субсидии аэропортам, которые сейчас не работают. Дважды им направляли в общей сложности 1,5 миллиарда рублей. Распоряжение давал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Тем временем министр транспорта Виталий Савельев заявил, что Минтранс и Минобороны задумались о снятии ограничений полетов в Крым. Он заявил, что за обстановкой внимательно следят. Также Савельев рассказал о том, что в этом году по железной дороге в Крым приедут более двух миллионов человек. Летом количество пассажирских поездов на полуостров увеличат с 10 до 15.

Более тысячи человек в Афганистане стали жертвами мощного землетрясения. Свыше 1,5 тысячи граждан получили ранения. Такое большое количество пострадавших объясняется тем, что толчки магнитудой 6 баллов были зафиксированы на рассвете, когда большинство людей еще спали. Основной удар стихии пришелся на юго-восточную провинцию Пактика, а всего землетрясение затронуло территории четырех районов.

В данный момент в зоне бедствия идут поисково-спасательные работы. Разобрать предстоит тысячи разрушенных домов. Толчки ощущались на расстоянии более чем 500 километров от границы страны, в том числе в Пакистане. Продолжается спасательная операция и в соседней Индии. Число жертв наводнения в штате Ассам увеличилось до 89. Всего от разгула стихии пострадали свыше 5,5 миллиона местных жителей. Многие из них оказались без крыши над головой. Наводнение стало следствием дождей, которые идут в стране более двух недель. Только 19 июня в штате выпало более 100% месячной нормы осадков.