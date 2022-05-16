"Москва и мир": лодочные станции в столичных парках и засуха в Индии

В восьми столичных парках заработали лодочные станции. Арендовать можно весельную лодку или катамаран. Прокатиться по водоемам можно в музее-заповеднике "Царицыно", в Парке Горького, "Дружба", Лианозовском, Воронцовском, Измайловском и парке "Кузьминки". При аренде плавсредств могут попросить оставить залог. Его вернут после сеанса. Цена часа проката начинается от 300 рублей. Подробности о стоимости аренды, графике работы и правилах проката можно узнать на официальных сайтах парков.

Кататься по водоемам разрешается только в специальных спасательных жилетах. Их выдадут вместе с арендованной лодкой или катамараном. Детей во время водных прогулок должны сопровождать взрослые. Также в столичных парках сейчас работают пункты проката летнего инвентаря, где можно арендовать велосипеды и самокаты. А для любителей прокатиться на скейтах и роликах оборудованы специальные площадки с рампами и рейлами для выполнения прыжков и трюков.

Индия страдает от аномальной засухи. В столичном регионе в минувшие выходные воздух прогрелся до рекордных 50 градусов. Такой жары в стране не было более 120 лет, то есть с начала метеорологических наблюдений.

Местные власти объявил оранжевый уровень погодной опасности и ограничили вывоз пшеницы. Эксперты говорят, что такая ситуация может сказаться на мировом рынке злаковых. Цены внутри страны на пшеницу уже рванули вверх. Между тем синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни температура начнет понемногу снижаться, но все равно останется аномально высокой.

Страдает от непогоды Ирак. Из-за песчаной бури закрыли три международных аэропорта, в том числе багдадский. Видимость там упала ниже 300 метров, что почти в три раза ниже допустимой нормы. Из-за концентрации в воздухе вредных веществ в некоторых провинциях республики 16 мая объявлен нерабочим. Закрыты все учебные заведения. Медики сообщили, что несмотря на все предпринятые меры безопасности за помощью к ним уже обратились около двух тысяч человек.

Группа Renault передает свои российские активы в собственность государства и правительства Москвы. Соглашения уже подписаны. Группа владела акциями Renault Россия – теперь это московский актив, и большинством акций "АвтоВАЗа", которые теперь принадлежат Российской Федерации.

Проводить сервисное обслуживание машин Renault будет "АвтоВАЗ", он также продолжит выпускать весь модельный ряд Lada на своих заводах. Как пояснил глава минпромторга Денис Мантуров, все это позволит сохранить работоспособность предприятий в условиях санкций.

Сергей Собянин анонсировал, что на московском заводе Renault будут выпускать легковые автомобили под историческим брендом "Москвич". Также мэр добавил, что власти постараются сохранить большую часть коллектива на предприятии. Сергей Собянин рассказал, что ключевым технологическим партнером нового производства станет "КамАЗ". И пояснил, что на заводе "Москвич" сначала планируется выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – электромобили.