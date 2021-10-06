"Москва и мир": сирены над городом и нефтяное пятно в Тихом океане

МЧС проверила работу систем оповещения во всех регионах страны. В Москве ровно в 10:40 заработали электросирены и громкоговорители с сигналом "Внимание всем!", а также на минуту прервался эфир некоторых телеканалов и радиостанций.

Проверки МЧС проводит регулярно, в прошлый раз они были в марте. Актуальность эта проблема получила после трагедии в Крымске, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что оповещение в городе практически отсутствовало. Автоматизированную систему услышали лишь полсотни человек и гораздо позже, чем это было необходимо.

В Калифорнии водолазам обнаружили место утечки нефти. Об этом сообщила служба береговой охраны США. Подводная съемка в Тихом океане показала, что участок трубопровода длиной более километра был смещен. В результате на объекте произошел разрыв. Версия, что повреждение мог нанести якорь судна пока не подтверждается, расследование ЧП продолжается.

Разлив зафиксировали в минувшее воскресенье, 3 октября. В океан у побережья округа Ориндж попало около 500 тысяч литров топлива. Прибрежная зона оказалась покрыта черной пленкой. Это привело к гибели птиц и рыб. Пляжи, которые являются излюбленным местом отдыха туристов и серфингистов, закрыты.

В округе введен режим чрезвычайного положения. В настоящий момент утечку нефти удалось остановить. Полным ходом идут работы по ликвидации последствий инцидента. Собрано около 20 тысяч литров топлива, очищено более полутора километров береговой линии.

В Сочи всю ночь устраняли последствия сильных ливней, которые продолжались двое суток. Осадки привели к оползню. В одном из поселков в зоне бедствия оказались 22 частных дома и дорога. Однако проезд уже восстановили. Что касается зданий, то некоторые буквально сползли и практически разрушены. Находиться в них невозможно, жителей эвакуировали. Для них организовали пункт временного размещения в гостинице.

Чтобы не допустить мародерства, возле домов дежурят патрули. По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, последствия непогоды нужно ликвидировать как можно быстрее, чтобы люди могли вернуться к привычной жизни. В среду, 6 октября, начнется оценка ущерба.

В зоне активного оползня работают сотрудники департамента строительства и геологи. Они планируют обследовать полностью весь склон. Кроме того, специалисты приступят к разбору и вывозу разломов. Работы продолжаются и на федеральной трассе Джубга – Сочи, где из-за оползня образовались огромные трещины. Там пришлось вводить реверсивную схему и ограничивать движение грузовиков.