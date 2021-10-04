"Москва и мир": открытие движения по связке двух хорд и нефтяное пятно в Тихом океане

В столице открылось движение по транспортной связке двух хорд: Северо-Восточной и Северо-Западной. Ее начали строить весной 2019 года и завершили на девять месяцев раньше срока. Трехкилометровая дорога связывает 3-й Нижнелихоборский проезд с проездом Серебрякова и далее с Северо-Восточной хордой.

Сергей Собянин заявил, что благодаря новой трассе снизится интенсивность автомобильного движения на улицах района.

Кроме того, открытие транспортной связки снизит нагрузку на Алтуфьевское, Дмитровское и Ярославское шоссе. Свободнее станет на северном участке МКАД, а также на ряде улиц округа. Улучшится транспортное обслуживание более 700 тысяч жителей севера столицы.

В России зафиксировали максимум заражений коронавирусом со 2 января. За минувшие сутки подтвердились более 25 700 случаев. О том, что темпы распространения ковида вызывают опасения, заявил Михаил Мишустин. Он выступил на заседании Координационного совета при правительстве.

По словам премьера, в стране уже развернули в полтора раза больше инфекционных коек, чем прошлой осенью, но больницы должны готовить дополнительные и делать это заранее. Уровень госпитализаций уже заметно увеличился в столице.

"В Москве пока мы в два раза ниже пиковых значений, но тем не менее за последнюю только неделю мы видим рост заболеваемости порядка 30 процентов и рост госпитализаций больше 20 процентов, что говорит об отрицательной динамике ситуации с короной", – заявил Сергей Собянин.

Мэр сообщил, что в столице будут расширять экспресс-тестирование. Это анализ, результат которого известен уже через 10–15 минут. Такие исследования сейчас проводят в двух офисах "Мои документы", а в ближайшее время пункты откроются еще в десятках отделений и в крупных торговых центрах.

Собянин также сообщил, что в Москве прививки сделали уже более 80% работников образования и здравоохранения.

Калифорнийское побережье почернело. В Тихий океан вылилось около 500 тысяч литров нефти. О масштабной утечке стало известно в минувшие выходные. Больше остальных пострадали прибрежные территории Хантингтон-Бич.

Город находится примерно в 65 километрах от Лос-Анджелеса, это популярное место отдыха и занятий серфингом. Сейчас пляжи, покрытые нефтяной пленкой, закрыты. Жителям запрещено к ним приближаться. Площадь пятна составляет около 34 квадратных километров.

Нефть проникла в местный экологический заповедник, гибнут рыбы и птицы. Что вызвало утечку и как долго она продолжалась, выяснит следствие. На место происшествия уже выехали специалисты национального совета по безопасности на транспорте. Местные власти просят президента США объявить пострадавший округ зоной бедствия и выделить из федерального бюджета деньги на ликвидацию последствий экологической катастрофы.