"Москва и мир": новые вагоны для поездов и чемпионат Европы по футболу

Больше личного пространства и современный дизайн. На ВДНХ представили концепт нового вагона для поездов дальнего следования. Он должен заменить привычные плацкарты. Главная особенность таких вагонов – 56 индивидуальных мест-капсул.

Они отгорожены от центрального прохода непрозрачной шторкой, которая почти не пропускает свет и приглушает звуки. Для каждого пассажира также предусмотрены индивидуальный столик, светильник и USB-розетка, а спальное место увеличено на 15 сантиметров.

Кроме того, капсульный вагон будет включать сервисную зону с торговыми автоматами, душем и багажным отделением для крупногабаритных грузов, например, велосипедов. Работа по созданию этого концепта заняла около полугода. Однако его собираются еще доработать.

Электросамокаты возвращаются в Санкт-Петербург, но будут ездить по новым правилам. Комитет по транспорту подписал соглашение с каршеринговыми компаниями о новых правилах аренды. Так, решено, что самокаты запрещены на Дворцовой и Сенатской площадях, а также на Малой Морской улице.

Кроме того, на центральных улицах владельцы самокатов должны будут передвигаться со скоростью не более 15 километров в час, а на остальных – не быстрее 20. Арендой не могут пользоваться несовершеннолетние и люди в состоянии алкогольного опьянения. Также появилось правило, что один самокат предназначен только для одного человека, а не для двоих и тем более троих.

Кроме того, отдельные требования вводятся на время проведения Евро-2020. До середины июля движение электросамокатов ограничат по 95 улицам: возле стадиона, фан-зон и остановок шаттлов для болельщиков. Это касается в том числе Невского проспекта, Адмиралтейской, Английской, Дворцовой набережных. На остальных улицах в центре города скорость ограничили до 10 километров в час.

В итальянской столице стартует чемпионат Европы по футболу. Он должен был пройти год назад. Но из-за пандемии его перенесли. Об этом напоминает название соревнования – Евро–2020. В UEFA посчитали, что оставить изначальную дату будет очень символично.

Откроется футбольный праздник на римском "Стадио Олимпико". Кто сильнее, выяснят сборные Турции и Италии. Арена вместимостью более 70 тысяч зрителей будет заполнена на четверть. Обладателей билетов определил жребий. Им надо будет предоставить сертификат о вакцинации или справку, подтверждающую перенесенный коронавирус. Подойдет также отрицательный тест.

Беспрецедентные меры безопасности принимаются во всех 11 городах, в которых пройдут игры. В России это Санкт- Петербург. Здесь проведут групповые матчи сборные России, Польши, Словакии, Бельгии, Финляндии и Швеции.

в пятницу аэропорт Пулково встречал футбольных фанатов из этих стран. Первая игра состоится 12 июня – нашим футболистам предстоит встреча с бельгийцами. На поле выйдут все члены российской сборной, за исключением Андрея Мостового, его тест на коронавирус дал положительный результат.