"Москва и мир": реставрация памятника и пощечина Макрону

18-тонный памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади готовят к масштабной реставрации. Специалистам предстоит устранить дефекты и трещины, а также восстановить утраченные элементы – часть шлема князя Пожарского и потертые буквы в памятной надписи "Благодарная Россия" с сусальным золочением. Монумент уже обнесли забором, а плитку у постамента демонтировали.
Три года назад Исторический музей запустил акцию по сбору средств на реставрацию памятника. Также 200 лет назад всем миром собирали деньги и на его возведение. Если все пойдет по плану, то защитный купол со скульптуры уберут в следующем году. Строители надеются успеть к 4 ноября.
45 тысяч евро или три года тюрьмы. Во столько обойдется французу пощечина, которую он отвесил Эмануэлю Макрону. Наказание за насилие в отношении лица, наделенного государственной властью предусматривает уголовный кодекс Франции. В полиции сообщили, что по делу арестованы два человека.
Поднял руку на президента 29-летний местный житель. Незадолго до происшествия он вместе с другими молодыми людьми участвовал в несанкционированном митинге "Желтых жилетов". Они протестовали против приезда Макрона. После того, как акцию разогнала полиция, часть собравшихся отправилась к лицею, где президент встречался с учащимися. Когда глава пятой республики подошел к ограждению, за которым его встречали местные жители, мужчина внезапно попытался ударить президента по лицу.
Охрана среагировала моментально и скрутила нападавшего. Сам Макрон назвал оплеуху отдельным и малозначительным фактом. Президент заявил, что и впредь будет общаться с французами.
Сервисы каршеринга приостановили работу в Санкт-Петербурге. Известные операторы убрали с карты все самокаты, взять в аренду этот транспорт в городе пока нельзя. Представители одной из компании пояснили, что такая мера необходима до стабилизации ситуации – сейчас не все пользователи ездят безопасно.
В этом сезоне в северной столице работают восемь сервисов аренды самокатов, а их парк превысил 12 тысяч единиц. Из-за популярности этого средства передвижения, выросло число аварий. Так, на прошлой неделе Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел из-за наездов на пешеходов, в том числе на детей.
Накануне власти Санкт-Петербурга ограничили скорость самокатов до 10 километров в час на центральных улицах города, в том числе на Невском проспекте. Тем временем Минтранс предлагает ввести предел не только по скорости но и по весу, ведомство хочет запретить использование на тротуарах электросамокатов тяжелее 35 килограммов.
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