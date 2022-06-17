"Это наш город": в Москве обновят 22 тыс пешеходных переходов

В Москве обновят разметку на 22 тысячах пешеходных переходов. В первую очередь обновляется разметка около дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных ТПУ, парков, театров и кинотеатров.

Дорожная разметка выполняется с использованием долговечных пластичных материалов российского производства.

Чтобы зебра была хорошо видна на дороге в темное время суток, в состав материала добавляют светоотражающие частицы.