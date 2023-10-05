"Раскрывая тайны звезд": к 80-летию Инны Чуриковой

Инна Чурикова – актриса, о которой невозможно говорить в прошедшем времени. Самыми первыми работами в кино она заставила говорить о себе, как о великой и гениальной.

Эти эпитеты до сих пор не сходят с уст режиссеров, артистов и зрителей. Она могла быть одинаково органична и в роли Бабы-Яги, и Жанны Д'Арк, и Вассы Железновой. Инне Чуриковой было предопределено стать актрисой так же, как и встретить режиссера, который смог открыть ее талант зрителям в полной мере.

Подробнее об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".