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05 октября, 11:15

Культура

"Раскрывая тайны звезд": к 80-летию Инны Чуриковой

"Раскрывая тайны звезд": к 80-летию Инны Чуриковой

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Инна Чурикова – актриса, о которой невозможно говорить в прошедшем времени. Самыми первыми работами в кино она заставила говорить о себе, как о великой и гениальной.

Эти эпитеты до сих пор не сходят с уст режиссеров, артистов и зрителей. Она могла быть одинаково органична и в роли Бабы-Яги, и Жанны Д'Арк, и Вассы Железновой. Инне Чуриковой было предопределено стать актрисой так же, как и встретить режиссера, который смог открыть ее талант зрителям в полной мере.

Подробнее об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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