Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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Культура

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"Раскрывая тайны звёзд": женихи заморские

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Многие советские девушки мечтали выйти замуж за иностранцев, предполагая, что их ждут большие перспективы. Однако не всегда замужество с "заморским принцем" сулило райскую жизнь. Иногда история любви и вовсе оборачивалась настоящей трагедией. Однако находились в СССР женщины, готовые ради своих чувств преодолеть любые преграды.

В паспорте Риммы Марковой до последнего дня стоял штамп о регистрации брака с испанцем, Маргарита Терехова одно время была супругой болгарина, а оперная певица Любовь Казарновская со своим мужем австрияком счастлива в браке и по сей день.

Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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