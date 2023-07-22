"Раскрывая тайны звёзд": женихи заморские

Многие советские девушки мечтали выйти замуж за иностранцев, предполагая, что их ждут большие перспективы. Однако не всегда замужество с "заморским принцем" сулило райскую жизнь. Иногда история любви и вовсе оборачивалась настоящей трагедией. Однако находились в СССР женщины, готовые ради своих чувств преодолеть любые преграды.

В паспорте Риммы Марковой до последнего дня стоял штамп о регистрации брака с испанцем, Маргарита Терехова одно время была супругой болгарина, а оперная певица Любовь Казарновская со своим мужем австрияком счастлива в браке и по сей день.

Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".