"Время московское": 1977 год

1977-й ознаменовался целым рядом событий. Это был год, когда в Москве одна за другой обрушались трагедии, земля в буквальном смысле уходила из-под ног москвичей, но жизнь продолжала идти под аккомпанемент нового гимна.

Какая трагедия произошла в столичном метрополитене впервые в его истории? Зачем москвичам разрешение на покупку стиральной машины? Из-за чего колокола церквей зазвонили без звонарей? И почему не стали выводить зрителей из концертного зала горящей гостиницы "Россия"?

Чем жила столица в 1977 году? Об этом – в программе "Время московское".