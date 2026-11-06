"Новости дня": дом почти столетней давности отремонтировали на Земляном Валу в Москве

В Басманном районе Москвы завершили основные работы по капитальному ремонту дома на Земляном Валу, который стал одним из архитектурных символов эпохи оттепели. Здание в стиле советского неоклассицизма построили почти 100 лет назад.

Во время ремонта специалисты восстановили фасад, балконы и входные группы, обновили крышу и электроснабжение, заменили часть коммуникаций. Для отделки использовали современные отечественные материалы и технологии.

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