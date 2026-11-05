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05 ноября, 16:20

Город

"Новости дня": в Южном Бутове завершилось строительство газорегуляторного пункта

"Новости дня": в Южном Бутове завершилось строительство газорегуляторного пункта

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В районе Южное Бутово завершилось строительство крупного газорегуляторного пункта. Он отвечает за поддержание давления газа в трубах на заданных уровнях.

Пропускная способность нового пункта – 70 тысяч кубометров газа в час. Он обеспечит подачу топлива не только в жилые дома, но и на районную теплостанцию "Южное Бутово" и другим крупным потребителям. Пункт оснащен современным цифровым оборудованием.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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