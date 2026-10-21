21 октября, 00:50Транспорт
"Новости дня": строительство станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии выполнено более чем на треть
Строительство будущей станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро выполнено более чем на треть. Платформа вырастет в Даниловском районе на пересечении проспекта Лихачева и улицы Братьев Рябушинских рядом с одноименной станцией Московского центрального кольца.
Строители завершили земляные работы, засыпают котлованы и собирают основные конструкции. На этот год запланирован монтаж инженерных сетей и эскалаторов.
Подробнее – в программе "Новости дня".