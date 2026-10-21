"Новости дня": строительство станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии выполнено более чем на треть

Строительство будущей станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро выполнено более чем на треть. Платформа вырастет в Даниловском районе на пересечении проспекта Лихачева и улицы Братьев Рябушинских рядом с одноименной станцией Московского центрального кольца.

Строители завершили земляные работы, засыпают котлованы и собирают основные конструкции. На этот год запланирован монтаж инженерных сетей и эскалаторов.

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