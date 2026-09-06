"Новости дня": большую программу для посетителей подготовили в "Москино"

Большую программу подготовили в кинопарке "Москино" в Краснопахорском районе. Гости могут увидеть, как авторы художественных фильмов воссоздают разные эпохи в столице. У посетителей есть возможность сфотографироваться в декорациях или даже поучаствовать в съемках.

Также на площадке устроят ковбойское шоу по мотивам отечественного вестерна "Человек с бульвара Капуцинов". Помимо этого, гостей ждут выступления музыкантов, дворовые игры, танцы и караоке.

Подробнее – в программе "Новости дня".