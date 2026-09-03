"Новости дня": новый спортивно-игровой кластер появился в Замоскворечье

В районе Замоскворечье появился новый спортивно-игровой кластер. Его оборудовали во дворе, который объединяет три дома в Озерковском переулке.

Здесь установили тренажеры, турники, брусья и оборудование для функциональных тренировок, а также оборудовали беговую дорожку. Для детей сделали тематическую травмобезопасную площадку с качелями, каруселью, балансиром, гамаком и песочным двориком. Рядом обустроили зону для спокойного отдыха.

Подробнее – в программе "Новости дня".