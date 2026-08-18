"Новости дня": новый пик активности клещей стартует на следующей неделе в России

На следующей неделе в России стартует новый пик активности клещей. Многие ошибочно полагают, что сезон заканчивается вместе с летом, но клещи активны в августе и сентябре.

Наибольшую опасность представляют нимфы, которые из-за небольшого размера могут быть незаметны на коже и одежде.

На природе рекомендуется носить закрытую светлую одежду, использовать защитные средства и осматривать кожу после прогулок.

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