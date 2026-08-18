Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 08:00

Город

"Новости дня": центру диагностики и телемедицины Москвы исполнилось 30 лет

"Новости дня": центру диагностики и телемедицины Москвы исполнилось 30 лет

Центр диагностики и телемедицины Москвы отмечает 30-летие

Москвичи могут определить биологический возраст в павильонах здоровья

Экспресс-диагностику предложили пройти москвичам в Павильонах здоровья

Экспресс-диагностика здоровья доступна в трех локациях Москвы

Москвичи могут проверить здоровье в мобильных медкабинетах за 15 минут

В столице начали работать павильоны проекта "Московский чекап"

Собянин: Центр диагностики и телемедицины стал местом создания медицины будущего

В Москве открылись два новых павильона здоровья

Более 56 миллионов доз вакцин от гриппа поставят в российские регионы

Центру диагностики и телемедицины исполнилось 30 лет. За эти годы организация выросла из простого радиологического центра в ключевого разработчика цифровых сервисов для столичного здравоохранения.

Сегодня центр активно внедряет искусственный интеллект, который помогает врачам находить патологии на медицинских снимках и проводить точные измерения. Большинство ИИ-сервисов специалисты учреждения создали самостоятельно.

Учреждение продолжает создавать новые инструменты. Например, совместно с Боткинской больницей центр разработал умный сервис для поиска новообразований в печени, который сейчас проходит финальные испытания.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
медицинагородвидео

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика