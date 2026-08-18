18 августа, 08:00Город
"Новости дня": центру диагностики и телемедицины Москвы исполнилось 30 лет
Центру диагностики и телемедицины исполнилось 30 лет. За эти годы организация выросла из простого радиологического центра в ключевого разработчика цифровых сервисов для столичного здравоохранения.
Сегодня центр активно внедряет искусственный интеллект, который помогает врачам находить патологии на медицинских снимках и проводить точные измерения. Большинство ИИ-сервисов специалисты учреждения создали самостоятельно.
Учреждение продолжает создавать новые инструменты. Например, совместно с Боткинской больницей центр разработал умный сервис для поиска новообразований в печени, который сейчас проходит финальные испытания.
Подробнее – в программе "Новости дня".