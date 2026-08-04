"Новости дня": первая в августе магнитная буря обрушилась на Землю

Первая в августе магнитная буря обрушилась на Землю. По данным лаборатории солнечной астрономии РАН, ожидается еще несколько новых всплесков. Эксперты оценивают мощность явления в промежутке между слабым и умеренным уровнем.

Медики напомнили, что даже незначительные колебания могут отразиться на самочувствии метеочувствительных людей и тех, у кого есть хронические заболевания. В такие дни врачи советуют спать не менее 8 часов и правильно питаться. Лучше убрать из рациона жирное и соленое, отдав предпочтение овощам, рыбе и зелени.

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