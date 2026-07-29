"Новости дня": Московская канатная дорога приглашает молодоженов на "свадебный полет"

Акция "Свадебный полет над Москвой" проходит на Воробьевых горах до 31 июля. Молодожены, зарегистрировавшие брак в этом месяце, могут совершить романтическую поездку над столицей в премиум-кабине канатной дороги.

Маршрут соединяет два берега Москвы-реки. Пассажиры могут проехать от спорткомплекса "Лужники" до смотровой площадки на Воробьевых горах и обратно.

Подробнее – в программе "Новости дня".