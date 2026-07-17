17 июля, 12:05Транспорт
"Новости дня": новый плавучий причал "Киевский" открылся на 4-м речном маршруте в Москве
На 4-м регулярном речном маршруте Москвы открылся дополнительный плавучий причал "Киевский". Круглая пристань диаметром 10 метров может вместить около 40 человек.
Ввод новых причалов "Воробьевская набережная" и "Новодевичьи Пруды" запланирован до конца года. Протяженность маршрута составит около 5 километров, а всей речной сети около 34 километров.
Подробнее – в программе "Новости дня".