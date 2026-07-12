Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

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Общество

"Новости дня": на Москву обрушился циклон "Бернадетт" с сильным ливнем

"Новости дня": на Москву обрушился циклон "Бернадетт" с сильным ливнем

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Суперциклон с грозой и градом обрушился на Москву

Сильный ливень с грозой обрушился на Москву – в город пришел циклон "Бернадетт". Осадки были во всех районах столицы. В результате непогоды никто не пострадал.

Современный медицинский колледж построят в Сколкове. В нем смогут учиться более 5 тысяч студентов. Для них откроют наиболее востребованные направления – стоматология, сестринское, акушерское и лечебное дело.

В городе установилась теплая и влажная погода, а температуры больше 20 градусов сопровождаются обильными дождями. Однако это является идеальными условиями для "комариной бури", которая надвигается на Москву.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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