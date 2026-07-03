03 июля, 12:00Транспорт
"Новости дня": беспилотные поезда на БКЛ получат помощника
Беспилотные поезда на Большой кольцевой линии (БКЛ) получат помощника. Специальная система контроля с ювелирной точностью обнаружит любые предметы на пути, что позволит поезду мгновенно останавливаться и избегать столкновения.
Система также будет предупреждать пассажиров, когда состав приближается к краю платформы, что также исключит случайные падения на пути. Новую технологию тестируют на станции "Печатники".
Подробнее – в программе "Новости дня".