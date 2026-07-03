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03 июля, 12:00

Транспорт

"Новости дня": беспилотные поезда на БКЛ получат помощника

"Новости дня": беспилотные поезда на БКЛ получат помощника

Система контроля падения на пути появится на всей БКЛ

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Беспилотные поезда на Большой кольцевой линии (БКЛ) получат помощника. Специальная система контроля с ювелирной точностью обнаружит любые предметы на пути, что позволит поезду мгновенно останавливаться и избегать столкновения.

Система также будет предупреждать пассажиров, когда состав приближается к краю платформы, что также исключит случайные падения на пути. Новую технологию тестируют на станции "Печатники".

Подробнее – в программе "Новости дня".

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