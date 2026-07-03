"Новости дня": перечень бесплатных обследований при диспансеризации обновили в России

В России обновили перечень бесплатных обследований при диспансеризации и профосмотрах. В список добавили новые анализы. Теперь пациенты могут проверить липидный профиль крови и уровень липопротеина "А" для оценки жирового обмена и раннего выявления рисков болезней сердца и сосудов.

Женщины в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья смогут сдать анализы на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. В программу включили неинвазивное тестирование для беременных для выявления аномалий у плода на ранних сроках.

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