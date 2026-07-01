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01 июля, 03:10

Общество

"Новости дня": температура воздуха в Москве может превысить 30 градусов

"Новости дня": температура воздуха в Москве может превысить 30 градусов

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Температура воздуха в Москве может превысить 30 градусов, что особенно тяжело переносится в городе: асфальт плавится, здания нагреваются, а кондиционеры не всегда спасают. Жара придет из Европы в облегченной версии, тогда как в Германии, Франции и Польше фиксируют рекордные 41 градус, школы закрыты, энергосистемы работают на пределе.

В Северном Тушино 7 новых жилых комплексов готовы принять новоселов из 18 старых домов: квартиры передаются с улучшенной отделкой, чтобы жильцы могли въехать сразу. Один из комплексов – на улице Туристской, еще один – на улице Героев Панфиловцев, где более 300 квартир ждут жильцов.

В Москве создают новый каркас стационарной помощи: вместо старых больниц строят современные учреждения с акцентом на территории вокруг и зоны отдыха. В больнице имени В. М. Буянова обновляют 12-этажный корпус, а в МКНЦ имени А. С. Логинова внедряют "бесшовную логистику" для простого пути пациента от консультации до лечения.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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