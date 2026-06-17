17 июня, 03:30Транспорт
"Новости дня": в Москве протестируют новую систему бесконтактной оплаты
В Москве начался набор пассажиров, которые протестируют новую систему бесконтактной оплаты на автобусных маршрутах № 40, м53к и 78.
В первую очередь в период проверки москвичей попросят оценить работу автоматического определения рейса. При бесконтактной оплате программа должна четко определять, в каком именно автобусе или электробусе находится пассажир, как только он зашел в салон.
Подробнее – в программе "Новости дня".