"Новости дня": в Москве протестируют новую систему бесконтактной оплаты

В Москве начался набор пассажиров, которые протестируют новую систему бесконтактной оплаты на автобусных маршрутах № 40, м53к и 78.

В первую очередь в период проверки москвичей попросят оценить работу автоматического определения рейса. При бесконтактной оплате программа должна четко определять, в каком именно автобусе или электробусе находится пассажир, как только он зашел в салон.

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