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06 июня, 03:15

Транспорт

"Новости дня": Москва подписала новые соглашения и меморандумы на ПМЭФ

"Новости дня": Москва подписала новые соглашения и меморандумы на ПМЭФ

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Речные прогулки на современных судах, улучшение электробусов, разгрузка дорог и расширение фармацевтики. Жизнь в столице станет комфортнее благодаря соглашениям и меморандумам, подписанным на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Планы развития речного сообщения предусматривают закупку пятидесяти судов в рассрочку. На водные экскурсии выйдут новые серии под маркой "Москва" и круизный лайнер "Московское золотое кольцо". В Красной Пахре откроется первый в стране центр тестирования аккумуляторов.

Кроме того, Москва вновь подтвердила свое экономическое лидерство. Столица восьмой год подряд возглавляет Национальный рейтинг инвестиционного климата.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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