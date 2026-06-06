06 июня, 03:15Транспорт
"Новости дня": Москва подписала новые соглашения и меморандумы на ПМЭФ
Речные прогулки на современных судах, улучшение электробусов, разгрузка дорог и расширение фармацевтики. Жизнь в столице станет комфортнее благодаря соглашениям и меморандумам, подписанным на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
Планы развития речного сообщения предусматривают закупку пятидесяти судов в рассрочку. На водные экскурсии выйдут новые серии под маркой "Москва" и круизный лайнер "Московское золотое кольцо". В Красной Пахре откроется первый в стране центр тестирования аккумуляторов.
Кроме того, Москва вновь подтвердила свое экономическое лидерство. Столица восьмой год подряд возглавляет Национальный рейтинг инвестиционного климата.
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