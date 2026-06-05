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05 июня, 16:50

Экономика

"Новости дня": Москва восьмой год подряд стала лидером инвестклимата в России

"Новости дня": Москва восьмой год подряд стала лидером инвестклимата в России

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Москва в восьмой раз возглавила Национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах РФ. Результаты подвели на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Сергей Собянин отметил, что рейтинг отражает не формальные показатели, а реальную работу и постоянный диалог с бизнесом, который за последние десятилетия позволил значительно улучшить инвестиционный климат.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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