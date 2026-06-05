05 июня, 16:50Экономика
"Новости дня": Москва восьмой год подряд стала лидером инвестклимата в России
Москва в восьмой раз возглавила Национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах РФ. Результаты подвели на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Сергей Собянин отметил, что рейтинг отражает не формальные показатели, а реальную работу и постоянный диалог с бизнесом, который за последние десятилетия позволил значительно улучшить инвестиционный климат.
Подробнее – в программе "Новости дня".