"Новости дня": Москва восьмой год подряд стала лидером инвестклимата в России

Москва в восьмой раз возглавила Национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах РФ. Результаты подвели на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Сергей Собянин отметил, что рейтинг отражает не формальные показатели, а реальную работу и постоянный диалог с бизнесом, который за последние десятилетия позволил значительно улучшить инвестиционный климат.

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