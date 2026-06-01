"Новости дня": в аэропортах Шереметьево и Пулково запустили посадку по биометрии

С 1 июня пассажиры могут быстрее проходить предполетные проверки благодаря биометрической системе, которую начали тестировать в аэропортах Пулково и Шереметьево. Технология ускоряет регистрацию и посадку.

Авиаэксперт Роман Гусаров отметил, что биометрия остается добровольной. По его словам, традиционная и биометрическая системы будут работать параллельно.

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