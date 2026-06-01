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01 июня, 00:10

Безопасность

"Новости дня": мошенники освоили новый способ обмана дачников

"Новости дня": мошенники освоили новый способ обмана дачников

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Мошенники освоили новый способ обмана граждан. На этот раз в группу риска попали дачники – им начали приходить фальшивые штрафы за неухоженные участки.

После принятия нового закона аферисты начали присылать садоводам уведомления, что участок признан заброшенным. Оплату предлагается провести со скидкой, перейдя по ссылке из письма. В результате у пользователя взламывают страницу на "Госуслугах".

Подробнее – в программе "Новости дня".

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