"Новости дня": пенсии за июнь перечислят досрочно из-за празднования Дня России

Пенсии за июнь перечислят досрочно в связи с длинными выходными ко Дню России. Государственный праздник отмечается 12 июня. Выплаты сдвинутся, чтобы люди получили деньги заранее. Никаких заявлений писать не нужно, все произойдет автоматически.

Многие пенсионеры получат деньги уже 11 июня. Тем, у кого дата выплаты выпадает на 6 или 7 июня, средства переведут 5 июня. Если пенсия приходит 12, 13 или 14 июня, зачисление произойдет 11 июня. Детские пособия останутся без изменений и поступят по обычному графику.

