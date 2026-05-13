"Новости дня": пассажиры Рублево-Архангельской линии будут ездить на поездах "Москва-2026"

Пассажиров будущей Рублево-Архангельской линии столичного метро будут перевозить современные поезда "Москва-2026". Для их обслуживания сейчас строят электродепо "Новорижское". Оно будет расположено на одноименном шоссе.

Завершить строительство депо планируют до конца 2027 года. В то же время откроется и станция "Новорижская" Рублево-Архангельской линии. У нее появятся 2 подземных вестибюля с выходами к жилым кварталам и торговым центрам.

