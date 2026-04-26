"Новости дня": отечественную вакцину от коклюша и столабняка зарегистрировали в России

В России зарегистрировали первую отечественную вакцину для взрослых от коклюша, дифтерии и столабняка. Клинические испытания с участием более 400 добровольцев показали, что вакцина отлично переносится и формирует надежный иммунитет.

Ранее такие препараты были исключительно зарубежного производства. Россия провела полное импортозамещение, создав производство до пяти миллионов доз. Сделать прививку можно будет бесплатно. Подробнее – в программе "Новости дня".