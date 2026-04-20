20 апреля, 08:20Город
"Новости дня": почти 500 жителей Северного Тушина переедут по программе реновации
Почти 500 жителей Северного Тушина переезжают из старых пятиэтажек в современный дом по реновации на улице Героев Панфиловцев. Квартиры там более просторные и с улучшенной отделкой.
Новостройка находится напротив расселяемых домов, поэтому жильцам нет необходимости переводить детей в другой детский сад или школу, прикрепляться к новой поликлинике или искать подходящие магазины и сервисы. Чтобы переезд прошел комфортно, бесплатно предоставляют грузчиков и транспорт для перевозки вещей.
