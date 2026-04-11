"Новости дня": "красная кнопка" для сообщения о мошенниках может появиться на "Госуслугах"

На портале "Госуслуги" может появиться "красная кнопка" для быстрого сообщения о мошенниках. В аппарате правительства пояснили: пока человек пишет заявления в полицию и обзванивает банки, аферисты действуют. Единая кнопка позволит оперативно предупредить финансовые организации и операторов связи.

Российские и зарубежные режиссеры выстраиваются в очередь, чтобы попасть на съемочные площадки "Москино" – павильоны расписаны на месяцы вперед. Москва закрепила за собой статус не только крупнейшего, но и динамично развивающегося центра кинопроизводства.

Скоро в московских магазинах произойдет перестановка: "Российскую полку" решено сделать в каждой торговой точке. На специальном стеллаже разместят продукцию, сделанную в стране. Закон не обязывает продавать только отечественное, но требует выделить для российских товаров хорошо заметное место.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.