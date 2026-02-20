"Новости дня": еще 2 площадки присоединятся к "Спортивным выходным" в Москве в марте

У жителей Москвы появится больше возможностей для занятий танцами. С марта к проекту "Спортивные выходные" присоединятся еще две площадки. Бесплатные танцевальные тренировки начнут проводить в торгово-развлекательных центрах "Мозаика" в Южнопортовом и "Хорошо" в Хорошёвском.

По словам тренеров, занятия танцами помогут укрепить сердечно-сосудистую систему, снять стресс и зарядиться энергией. Связки несложные и подойдут участникам с любым уровнем подготовки. Чтобы присоединиться к тренировкам, нужно пройти регистрацию на сайте проекта "Спортивные выходные".

Подробнее – в программе "Новости дня".