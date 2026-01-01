"Новости дня": с января пенсия по старости в России увеличится почти на 2 тыс рублей

С нового года в России вступают в силу изменения в социальных выплатах. Пенсия по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей и составит в среднем чуть больше 27 тысяч рублей в месяц. Индексация проведена выше уровня инфляции.

Также вырастут пособия по беременности и родам: максимальная сумма приблизится к 956 тысячам рублей, что почти на 160 тысяч больше предыдущих нормативов. Единовременная выплата при рождении ребенка увеличится на 6,8% и составит около 28 тысяч рублей.

