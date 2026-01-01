Форма поиска по сайту

01 января, 08:05

Общество

"Новости дня": с января пенсия по старости в России увеличится почти на 2 тыс рублей

Городские службы продолжают устранять последствия снегопада в Москве

Москвичи и гости столицы совершают последние покупки в уходящем году

Обильные осадки в Москве сохранятся до 5 января включительно

За порядком в новогоднюю ночь полицейским помогут следить дружинники

Телеканал Москва 24 показал новогодние елки зрителей

Многие москвичи решили оставить покупку продуктов к Новому году на последний день

Холодная погода ожидается в Московском регионе 1 января

Высота снежного покрова в Москве превысила 20 сантиметров

Народные дружинники будут дежурить на новогодних площадках Москвы

С нового года в России вступают в силу изменения в социальных выплатах. Пенсия по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей и составит в среднем чуть больше 27 тысяч рублей в месяц. Индексация проведена выше уровня инфляции.

Также вырастут пособия по беременности и родам: максимальная сумма приблизится к 956 тысячам рублей, что почти на 160 тысяч больше предыдущих нормативов. Единовременная выплата при рождении ребенка увеличится на 6,8% и составит около 28 тысяч рублей.

Подробнее – в программе "Новости дня".

