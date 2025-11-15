"Новости дня": в Москве откроют еще один речной маршрут

В Москве активно готовятся к открытию еще одного речного маршрута. Для этого в столицу из Перми доставили пять плавучих причалов. Четыре из них будут размещены на новом маршруте, а один станет частью третьего маршрута "Новоспасский-ЗИЛ". Новые причалы будут полностью интегрированы в систему московского транспорта.

В Бескудниковском районе для дошкольников открылся современный детский сад с бассейном. Его построили в составе школы номер 1383. Трехэтажное здание рассчитано на 350 воспитанников. Там созданы группы для детей всех возрастов. В здании также оборудовали музыкальный и спортивный залы. Воспитанники получат возможность научиться петь и ставить спектакли, осваивать иностранные языки и даже основы робототехники.

