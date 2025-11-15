Форма поиска по сайту

Новости

Новости

15 ноября, 23:55

Город

"Новости дня": в Москве откроют еще один речной маршрут

Зрители Москвы 24 показали новые кадры своих спортивных достижений

Тротуары в столице местами покрылись льдом

В Москве задержали зацеперов, устроивших погром в электричке

Автомобиль загорелся на Каширском шоссе в Москве

Шоу "Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром" уже можно увидеть в Москве

Несколько ДТП произошло в Москве из-за мороза

Горожане показали спортивные достижения в эфире телеканала Москва 24

В Москве появились первые снеговики

Городские службы мониторят состояние дорог на фоне снегопада в Москве

В Москве активно готовятся к открытию еще одного речного маршрута. Для этого в столицу из Перми доставили пять плавучих причалов. Четыре из них будут размещены на новом маршруте, а один станет частью третьего маршрута "Новоспасский-ЗИЛ". Новые причалы будут полностью интегрированы в систему московского транспорта.

В Бескудниковском районе для дошкольников открылся современный детский сад с бассейном. Его построили в составе школы номер 1383. Трехэтажное здание рассчитано на 350 воспитанников. Там созданы группы для детей всех возрастов. В здании также оборудовали музыкальный и спортивный залы. Воспитанники получат возможность научиться петь и ставить спектакли, осваивать иностранные языки и даже основы робототехники.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городвидео

