"Новости дня": почти половину арендодателей в России могут оштрафовать за неуплату налогов

В Совете Федерации заявили, что почти половину россиян, сдающих квартиры, могут оштрафовать за неуплату налогов. Для поиска нарушителей усиливают контроль за переводами, объявлениями и данными Росреестра.

Для тех, кто умышленно уклоняется от уплаты и получает доход свыше 2,7 миллиона рублей за три года, возможна уголовная ответственность. Особое внимание власти уделят профессиональным арендодателям и инвесторам, владеющим несколькими квартирами в крупных городах.

Подробнее – в программе "Новости дня".