Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 12:45

Культура

"Профессия – режиссер": Николай Коляда

"Профессия – режиссер": Николай Коляда

"Тайны души": Игорь Яцко

Специальную премию "Золотой маски" за вклад в искусство вручили в Москве

Специальная премия "Золотой маски" проходит в Большом театре в Москве

Выставка "Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х" откроется в Москве

Выставка "Дизайн всему голова" проходит в музее-квартире И. Д. Сытина в Москве

"Сити": Федор Бондарчук рассказал о применении ИИ в кинопроизводстве

"Сити": Федор Бондарчук рассказал о съемках фильма "Сто лет тому вперед"

Москвичам представили культурную программу на субботу, 27 апреля

Москвичам представили культурную программу на 27 апреля

Николай Коляда один из самых известных театральных деятелей Российской Федерации, сумевший реализоваться как драматург, режиссер, педагог, театральный художник, редактор и издатель.

Он является автором более чем 120 пьес и лауреатом литературных премий. Артисты его труппы формируют ансамбль, слаженная работа которого отмечается критиками и подтверждается наградами профессионального сообщества. Каждый из актеров исполняет и ведущие роли, и роли в массовых сценах.

Подробнее – в программе "Профессия – режиссер".

Читайте также
Программа: Профессия - режиссёр
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика