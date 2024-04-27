Москвичам представили культурную программу на 27 апреля

Жителям Москвы представили культурную афишу на субботу, 27 апреля. Она включает выставку, кинопоказ и концерт. Так, в Музее-квартире И. Д. Сытина можно увидеть экспозицию "Дизайн всему голова".

Кроме того, в Кафедральном соборе святых Петра и Павла состоится концерт "От Баха до джаза: орган и саксофон", а в кино стартовал прокат киноленты "По Фрейду" с Энтони Хопкинсом в главной роли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.