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Новости

27 апреля, 08:00

Культура

Москвичам представили культурную программу на 27 апреля

Москвичам представили культурную программу на 27 апреля

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время 26 апреля

Москвичам представили культурную программу на 26 апреля

Развлекательные площадки Москвы предложили варианты детского досуга на майские праздники

Пять весенних маршрутов по столице появились в сервисе Russpass

Пять тематических маршрутов по весенней Москве появились в сервисе Russpass

Развлекательная программа в стиле ретро пройдет на "Солнце Москвы" в майские выходные

Москвичам рассказали, как провести свободное время 23 апреля

Москвичам рассказали о культурной программе на 23 апреля

"Сити": мероприятия, на которые можно сходить 19–20 апреля

Жителям Москвы представили культурную афишу на субботу, 27 апреля. Она включает выставку, кинопоказ и концерт. Так, в Музее-квартире И. Д. Сытина можно увидеть экспозицию "Дизайн всему голова".

Кроме того, в Кафедральном соборе святых Петра и Павла состоится концерт "От Баха до джаза: орган и саксофон", а в кино стартовал прокат киноленты "По Фрейду" с Энтони Хопкинсом в главной роли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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