"Мой район. Новости": первые центры ментального здоровья в Москве откроются в 2024 году

Первые два центра ментального здоровья откроются уже в 2024 году. Помощь в случае стрессовой ситуации, посттравматического синдрома или невротического состояния можно будет получить в одном месте. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

В центре будет работать клиентский путь. Это подробный алгоритм действий для врача. На новую систему работы в ближайшее время перейдут все медучреждения столицы.

Подробности — в программе "Мой район. Новости".