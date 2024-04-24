Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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24 апреля, 00:15

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"Мой район. Новости": первые центры ментального здоровья в Москве откроются в 2024 году

"Мой район. Новости": первые центры ментального здоровья в Москве откроются в 2024 году

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Первые два центра ментального здоровья откроются уже в 2024 году. Помощь в случае стрессовой ситуации, посттравматического синдрома или невротического состояния можно будет получить в одном месте. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.

В центре будет работать клиентский путь. Это подробный алгоритм действий для врача. На новую систему работы в ближайшее время перейдут все медучреждения столицы.

Подробности — в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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