"Мой район. Новости": желтый уровень погодной опасности объявили в Москве

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице. В Москве ожидается сильный порывистый ветер. Местами скорость может достигать 15 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

"Стрела" и "Спектр" – названия новых корпусов МГТУ имени Баумана. Их построили на Госпитальной набережной. Здания образуют целый городок, который сделает жизнь студентов интереснее и комфортнее.

Побывать в здании фабрики "Красный Октябрь" в самом центре столицы, прогуляться по бывшим цехам и узнать о секретах создания шоколада могут жители столицы. Для них откроет двери музей "Роза Эйнема". Гости сами попробуют приготовить вкусные конфеты из какао и услышат историю создания лакомства.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

