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16 апреля, 23:55

Общество

"Мой район. Новости": желтый уровень погодной опасности объявили в Москве

"Мой район. Новости": желтый уровень погодной опасности объявили в Москве

Новости часа: Собянин сообщил о планах обновления корпусов двух московских больниц

Всероссийский конкурс педагогических работников "Воспитать человека" стартует 22 апреля

Новые театральные кружки при столичных школах откроются в ближайшие пять лет

Новости часа: число заявок на конкурс "Новатор Москвы" превысило 2,7 тыс

Новости часа: строительство двух новых корпусов Бауманки завершили в Москве

"Мой район. Новости": резкие колебания атмосферного давления ожидаются на неделе в Москве

Новости часа: конкурс "Новатор Москвы" в 2024 году бьет рекорды по числу заявок

Желтый уровень погодной опасности в Москве и области объявили 17 апреля

"Атмосфера": небольшой дождь ожидается в Москве 17 апреля

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице. В Москве ожидается сильный порывистый ветер. Местами скорость может достигать 15 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

"Стрела" и "Спектр" – названия новых корпусов МГТУ имени Баумана. Их построили на Госпитальной набережной. Здания образуют целый городок, который сделает жизнь студентов интереснее и комфортнее.

Побывать в здании фабрики "Красный Октябрь" в самом центре столицы, прогуляться по бывшим цехам и узнать о секретах создания шоколада могут жители столицы. Для них откроет двери музей "Роза Эйнема". Гости сами попробуют приготовить вкусные конфеты из какао и услышат историю создания лакомства.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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