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"Мой район. Новости": Собянин рассказал о формировании городского вокзала Шелепиха

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о формировании городского вокзала Шелепиха

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Рядом с московским городским вокзалом Шелепиха достроили несколько ключевых объектов. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм канале. Железнодорожные пути над Шмитовским проездом переделали в автомобильную дорогу. Кроме того, возвели новый мост и связали микрорайон Мукомольного проезда с Звенигородским шоссе.

А в планах на 2025 год – достроить путепровод на Береговом проезде. Он соединит сразу три района – Пресненский, Филевский парк и Хорошевский.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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